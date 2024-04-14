Востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал «Ленте.ру», что вероятной целью ночной атаки Ирана на Израиль была месть за удар по диппредставительству Тегерана в Сирии.

«Удары беспилотниками по разным объектам со стороны прокси иранской группы наносились и раньше, но они никогда не сопровождались такой громкой пиар-акцией <...> Складывается впечатление, что американцы, которые вели закулисные переговоры, поняли, что Иран должен нанести удар, чтобы сохранить лицо. Но он должен нанести удар с малым ущербом», — поделился востоковед.

До этого политолог и востоковед Каринэ Геворгян говорила, что иранские власти не заинтересованы в эскалации конфликта с Израилем.

Она полагает, что недавняя атака Тегерана на еврейское государство являлась попыткой измотать геополитического противника.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.