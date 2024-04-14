Появились страны-кандидаты для проведения женевских консультаций по Закавказью

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что ряд стран согласились провести консультации по Закавказью вместо Швейцарии на фоне их «заморозки» прежней принимающей стороны. Текст ее заявления размещен на сайте МИД РФ.

«На такую роль по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний дискуссий», — заявила дипломат.

О каких странах идет речь, не уточняется.

«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет», — заявила она.

До этого МИД РФ рассказали о переносе Россией женевских дискуссий по Закавказью «в практическую плоскость».

Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который позволяет поддерживать прямой диалог между Абхазией и Южной Осетией с Грузией.

Ранее Захарова заявила о «заморозке» странами Запада женевских дискуссий по Закавказью.