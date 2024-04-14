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Политолог озвучил три сценария развития ситуации после атаки Ирана по Израилю

Политолог Шапалов: после атаки Ирана по Израилю вероятна полномасштабная война

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Ronen Zvulun/Reuters

Есть несколько сценариев развития ситуации после атаки Ирана по Израилю, один из которых предполагает перетекание конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом рассказал председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки, политолог Владимир Шаповалов в беседе с «Известиями».

Первым возможным сценарием станет возвращение к прежней жизни после небольшого обмена ударами, ограничиваясь лишь военной риторикой.

В другом случае Израиль может нанести сильный ответный удар после атаки Ирана. В таком случае стороны продолжат обмен ударами, но градус напряженности ситуации будет постепенно спадать.

«Наконец, вариант третий — полномасштабная война с втягиванием в войну США и их союзников», — сказал Шаповалов.

Специалист отметил, что полномасштабная война может перенестись на территории всех стран Ближнего Востока, что приведет к катастрофическим последствиям для всего мира. Этот сценарий окончательно разрушит основу системы международных отношений.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее президент Ирана назвал удары по Израилю правом на самооборону.

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