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Названы отличия подходов США к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке

Медведев: США пытаются проявлять сдержанность в конфликте на Ближнем Востоке

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Павел Бедняков/РИА Новости

Власти США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, поэтому проявляют сдержанность и пытаются поддержать баланс в рамках своей политики. Об этом в личном Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что подходы Вашингтона к урегулированию украинского и ближневосточного кризисов существенно отличаются. Американские политики называют боевые действия на Украине «инвестицией» и до сих пор продолжают их финансирование. При этом, по мнению Медведева, им нет дела до потерь в рядах украинских и российских войск.

Иным образом обстоять дела с ситуацией в секторе Газа. Замруководителя СБ РФ подчеркнул, что потери среди жителей палестинского анклава снижают шансы президента США Джо Байдена на победу на предстоящих выборах главы государства. Более того, дополнительную неопределенность в электоральный процесс вносит угроза вооруженного противостояния между Израилем и Ираном.

«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность», — пояснил Медведев.

Ранее в Белом доме оценили возможность участия американских войск в наступательных операциях Израиля против Ирана.

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