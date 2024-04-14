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В ГД прокомментировали удары Ирана по Израилю

Депутат Госдумы Чепа: удары Ирана по Израилю были прогнозируемыми

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Amir Cohen/Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что удары Ирана по Израилю были предсказуемыми после атаки на его диппредставительство в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что атака Ирана является серьезной эскалацией на Ближнем Востоке.

«Ситуация, в принципе, прогнозируемая <...> после нападения на консульство Ирана в Дамаске <...> Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке», — пояснил Чепа.

Он добавил, что из-за атаки Ирана по Израилю ситуация в мире в целом может обостриться, могут вырасти цены на энергоносители.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявлял, что Иран сообщил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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Удар Ирана по Израилю
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