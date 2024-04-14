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Еврокомиссия осудила атаку Ирана на Израиль

Урсула фон дер Ляйен назвала вопиющей и неоправданной атаку Ирана на Израиль

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Атака Ирана на Израиль является неоправданной, Тегерану следует немедленно прекратить агрессию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По словам руководителя ЕК, сторонам конфликта необходимо предотвратить эскалацию и поспособствовать восстановлению стабильности в регионе.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

Позднее Иран сообщил, что поразил все намеченные цели во время атаки на Израиль.

Ранее в США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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