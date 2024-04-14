Еврокомиссия осудила атаку Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль является неоправданной, Тегерану следует немедленно прекратить агрессию, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Я решительно осуждаю вопиющее и неоправданное нападение Ирана на Израиль. Я призываю Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По словам руководителя ЕК, сторонам конфликта необходимо предотвратить эскалацию и поспособствовать восстановлению стабильности в регионе.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

Позднее Иран сообщил, что поразил все намеченные цели во время атаки на Израиль.

Ранее в США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю.