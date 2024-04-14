Вашингтон не намерен участвовать в наступательных операциях против Ирана

Вашингтон не планирует принимать участие в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент США Джо Байден дал это (отказ США участвовать в наступательных операциях против Ирана. — «Газета.Ru») понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — поделился собеседник.

Отмечается, что Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как американские и израильские войска совместно отразили атаку Ирана на Израиль.

До этого Байден заявил, что самым решительным образом осуждает атаки Ирана на Израиль. Он также пообещал 14 апреля созвать коллег – лидеров «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на атаку Ирана.

13 апреля Иран выпустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.