Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вашингтон не намерен участвовать в наступательных операциях против Ирана

Белый дом: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Вашингтон не планирует принимать участие в наступательных операциях против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

«Президент США Джо Байден дал это (отказ США участвовать в наступательных операциях против Ирана. — «Газета.Ru») понять израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху», — поделился собеседник.

Отмечается, что Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как американские и израильские войска совместно отразили атаку Ирана на Израиль.

До этого Байден заявил, что самым решительным образом осуждает атаки Ирана на Израиль. Он также пообещал 14 апреля созвать коллег – лидеров «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на атаку Ирана.

13 апреля Иран выпустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами