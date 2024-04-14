Байден решительно осудил атаку Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что самым решительным образом осуждает атаки Ирана на Израиль. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

«По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны», — заявил Байден.

Он сообщил, что удары наносились с территории Ирана, Йемена, Сирии и Ирака. Израиль сбил почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном, отметил глава Белого дома.

По словам Байдена, иранских атак на войска или американские объекты на Ближнем Востоке зафиксировано не было.

До этого генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Также с решительным осуждением действий Тегерана выступил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Ранее в США заявили о координации с союзниками ответа Израиля на удары Ирана.