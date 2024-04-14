Байден поговорил по телефону с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Белом доме.

В заявлении отмечается, что Байден провел вечером разговор с Нетаньяху.

Детали беседы пообещали опубликовать позже.

До этого Байден провел в Белом доме с командой по национальной безопасности консультации в связи с иранской атакой на Израиль и выразил поддержку Йерусалиму.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий. Страна-председатель Совета Безопасности ООН Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание Совбеза по поводу иранской атаки.

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.