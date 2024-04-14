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Евросоюз осудил атаку Ирана на Израиль

Боррель: Евросоюз решительно осуждает нападение Ирана на Израиль

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Mohamed Azakir/Reuters

Европейский союз осуждает атаку Ирана на Израиль, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль», — отмечается в сообщении.

Боррель назвал случившееся беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности.

Накануне Иран запустил множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля. По данным американских СМИ, речь идет о более 100 БПЛА. Такую цифру назвала и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что все беспилотники отслеживаются и достигнут территории страны в течение нескольких часов.

Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что страна долгое время готовилась к нападению со стороны Ирана и готова к любому развитию.

Ранее сообщалось, что вслед за Ираном йеменские хуситы выпустили беспилотники по Израилю.

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