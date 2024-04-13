Нетаньяху заявил о готовности Израиля к нападению Ирана

Израиль на протяжении долгих лет готовится к вероятному нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана», – сказал Нетаньяху отметив, что в стране развернуты системы обороны, готовые к отражению нападения.

13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

Сообщалось, что международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле будет закрыт на из-за угрозы атаки со стороны Ирана.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено, после чего Россия призвала международное сообщество осудить данный акт.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.