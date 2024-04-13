У МИД Киргизии появились вопросы к представителю МВД России Ирине Волк

МИД Киргизии сообщил на своем сайте, что у министерства «появились вопросы» к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк относительно ситуации с обыском в квартире киргизского дипломата.

В МИД подчеркнули, что в заявлении еще до завершения служебной проверки говорится, что полицейские в квартиру дипломата посольства Киргизии в РФ «не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали».

«Таким образом, из данного сообщения следует, что пострадавшая женщина с детьми, находясь внутри своей квартиры, сама является виновницей инцидента», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что это противоречит здравой логике.

В ведомстве ожидают, что служебная проверка будет проведена объективно и комплексно с учетом записи с нагрудных камер полицейских.

Киргизская сторона также подчеркнула, что с удовлетворением приняла комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно незыблемости дипломатического статуса.

До этого Telegram-каналы сообщали о том, что 8 апреля двое сотрудников МВД прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранца в РФ. Отмечалось, что силовики незаконно проникли в квартиру дипломата, взломав замок. 13 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала действия российской полиции по отношению к членам семьи дипломата из Киргизии в Москве. В МВД подчеркнули, что полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию с семьей дипломата из Киргизии.