Португалия запросила информацию о задержании Ираном судна MSC Aries

Министерство иностранных дел Португалии запросило у властей Ирана информацию о задержанном иранским спецназом в Ормузском проливе торговом судне MSC Aries, шедшим под португальским флагом. Об этом сообщает агентство EFE.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что находятся «в контакте с властями Ирана». Также там отметили, что попросили Тегеран предоставить объяснения, дополнительную информацию.

13 апреля стало известно, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете занял судно, связанное с израильским миллиардером. Отмечается, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом. Это судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. В Zodiac отказались от комментариев в связи с происшествием. Накануне MSC Aries наблюдался у побережья Дубая и направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило данные отслеживания, что является обычной практикой для судов, связанных с Израилем.

Ранее в Израиле обвинили Иран в проведении «пиратской операции».