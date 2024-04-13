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Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил удар Израиля

Лавров в разговоре с главой МИД Ирана осудил удар Израиля по консульству Ирана

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона решительное осудила авиаудар Израиля, нанесенный 1 апреля по иранскому консульскому представительству в Дамаске. РФ подчеркнула, что любые посягательства на дипломатические объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями, категорически неприемлемы.

Также министры подчеркнули сохранение высокого уровня координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

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