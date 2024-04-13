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Зеленский рассказал о важном разговоре с Шольцем

Шольц сообщил Зеленскому о поставке Украине системы Patriot

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своих социальных сетях, что провел результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Благодарен канцлеру за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot на Украину и ракет для существующих систем ПВО», — заявил Зеленский.

Он также призвал других партнеров Украины «следовать примеру» Шольца.

Отмечается, что также стороны обсудили подготовку к саммиту по Украине, который должен состояться в Швейцарии.

10 апреля глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии. По его словам, в ходе мероприятия возможно договориться, когда и как привлечь Россию к процессу урегулирования конфликта. В этот же день президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне текущего года.

Накануне Кассис заявил, что страна в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне и решит приглашать ли РФ и Белоруссию на саммит.

Ранее Лукашенко оценил возможность переговоров по Украине без Москвы и Минска.

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