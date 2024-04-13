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ЦАХАЛ сообщил об обстреле Израиля со стороны Ливана

Армия Израиля: зафиксирован запуск трех ракет в направлении Израиля

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Dylan Martinez/Reuters

В армии Израиля сообщили, что в районе Ханиты были выявлены три ракеты, запущенные с территории Ливана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Были обнаружены три запуска, которые пересекли территорию Ливана в направлении Израиля, которые упали на открытых пространствах. Кроме того, два дрона со взрывчаткой недавно пересекли территорию Ливана в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотники были взорваны. Армия Израиля нанесла ответный удар по территории Южного Ливана.

До этого ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в четырех районах Ливана. Сообщается, что удары были нанесены после проникновения самолета «Хезболлы» на территорию Израиля утром 13 апреля.

Вечером 12 апреля «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет по позициям армии Израиля.

Ранее армия Израиля объяснила удар по объектам сирийской армии.

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