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В Израиле обвинили Иран в проведении «пиратской операции»

МИД Израиля обвинил Иран в проведении пиратской операции после захвата судна

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права» после захвата судна в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

Кац также призвал Евросоюз признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

«Преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС, сейчас проводит пиратскую операцию в нарушение международного права», — заявил он.

Глава МИД Израиля также призвал Евросоюз «немедленно признать КСИР террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана».

До этого издание The Times of Israel писало, что в Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете «захватил» судно, связанное с израильским миллиардером. Уточнялось, что речь о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом. Позже в Иране подтвердили задержание судна.

Контейнеровоз MSC Aries принадлежит компании Gortal Shipping Inc, аффилированной с Zodiac Maritime и зафрахтованной MSC. Сообщается, что представители иранских властей высадились с вертолета на борт судна, когда оно проходило через Ормузский пролив около 5:43 мск.

Ранее Иран ответил на обвинения Израиля в причастности к захвату судна в Красном море.

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