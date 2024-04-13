Родственники сотрудников посольства Германии начали уезжать из Ирана

Родственники сотрудников посольства Германии в спешке уезжают из Ирана. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, члены семей работников посольства Германии покидают иранскую столицу — Тегеран — в связи с угрозой нападения Ирана на Израиль. Точное число граждан ФРГ, которые должны уехать из Ирана, пока не раскрывается.

Помимо того, посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности из-за возможного удара Ирана на этих выходных.

Перед этим стало известно, что три европейские страны (Австрия, Германия и Франция) призвали своих граждан не посещать Израиль и Иран.

До этого американский портал Axios предположил, что Иран атакует Израиль в ответ на бомбежку консульства в сирийском Дамаске ограниченным образом. При этом, как утверждается, обе стороны отметили, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации.

1 апреля Израиль нанес удар по консульству в западной части Дамаска, где проживали в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. В результате здание консульства Ирана было разрушено.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция не планируют снимать санкции с Ирана.