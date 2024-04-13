Глава ЕК обвинила «Альтернативу для Германии» в сотрудничестве с Россией

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинила представителей немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) во взаимодействиях с Россией и распространении пророссийских нарративов в ЕС. Слова главы ЕК приводит газета Politico.

«Я не удивлена, что чешская секретная служба в настоящее время ведет расследование в отношении двух кандидатов, возглавляющих список АдГ на европейских выборах… Они уже давно ведут агитацию против Европейского Союза», — подчеркнула она.

В конце марта председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

27 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем.

В апреле премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о начале расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Европейский парламент, которые пройдут в июне, он утверждает, что разведывательная служба Бельгии подтвердила попытки РФ подорвать поддержку Украины со стороны ЕС.

Ранее в Италии заявили, что не вовлечены в скандал с «друзьями» РФ в Европарламенте.