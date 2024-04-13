Израиль призвал к санкциям против Ирана после задержания судна в Ормузском проливе

Израиль призывает Европейский союз признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией, а в отношении самой страны ввести санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в связи с задержанием судна в Ормузском проливе, передает ТАСС.

Дипломат обвинил Иран в проведении пиратской операции и нарушении международного права.

Военно-морские силы КСИР Ирана задержали коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. По данным агентства IRNA, судно шло под португальским флагом, а его собственником выступает израильская компания Zodiac Maritime бизнесмена Эяля Офера.

На такой шаг Иран, вероятно, пошел после того, как 1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству исламской республики в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено.

11 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

Ранее сообщалось, что в Израиле утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана.