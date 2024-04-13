Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для Украины Владимира Зеленского все кончено. Об этом он написал в соцсети Х, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского об обострении обстановки на восточном фронте.

«Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что «51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине», – написал он.

Кроме того, политик заявил, что фальшивые опросы создают впечатление, что 51% молодых французов желают поехать воевать на Украину.

12 апреля издание Le Figaro сообщило, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

В марте Макрон не исключил проведение Францией наземных операций против РФ на Украине.

Ранее в Британии предрекли поражение Украины уже в 2024 году.