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Во Франции предрекли конец Украины Зеленского

Французский политик Филиппо заявил, что Украине Зеленского пришел конец

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для Украины Владимира Зеленского все кончено. Об этом он написал в соцсети Х, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского об обострении обстановки на восточном фронте.

«Все кончено для Украины Зеленского... Зеленский в тяжелом положении. В результате НАТО перевозбудилась: фальшивые опросы, чтобы заставить людей поверить, что «51% молодых французов хотят поехать сражаться на Украине», – написал он.

Кроме того, политик заявил, что фальшивые опросы создают впечатление, что 51% молодых французов желают поехать воевать на Украину.

12 апреля издание Le Figaro сообщило, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, возможно, Евросоюзу придется согласовать больше, чем €50 миллиардов помощи Украине, если ее прекратят поддерживать Соединенные Штаты.

В марте Макрон не исключил проведение Францией наземных операций против РФ на Украине.

Ранее в Британии предрекли поражение Украины уже в 2024 году.

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