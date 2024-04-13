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Ким Чен Ын встретился с главой китайского парламента

Reuters: Ким Чен Ын провел встречу с главой парламента Китая Лэцзи

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи. Об этом сообщает Reuters.

«Независимо от того, как меняется международная ситуация, традиционная дружба между Китаем и КНДР, созданная и лелеемая старшим поколением лидеров обеих партий и стран, со временем остается глубоко укоренившейся и крепкой», — подчеркнул Лэцзи.

Отмечается, что Лэцзи также выразил готовность Пекина сотрудничать с коллегами из КНДР для углубления доверия и активизации сотрудничества.

Кроме того, он также отметил, что дружба между Китаем и КНДР «выдержала испытания международными переменами» и в этой связи остается ценным достоянием.

До этого посол КНДР в Китае Ри Рен Нам заявил, что власти Северной Кореи не будут проводить встречи с японскими коллегами ни на каких уровнях.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету.

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