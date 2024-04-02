КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военнослужащих.

«КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского. — «Газета.Ru») моря», — говорится в публикации.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи уже сообщил о проведении анализа дальности полета ракеты.

Японское правительство выразило протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Это касается безопасности региона и международного сообщества в целом. Это абсолютно неприемлемо», — сказал он.

До этого посол КНДР в Китае Ри Рен Нам заявил, что власти Северной Кореи не будут проводить встречи с японскими коллегами ни на каких уровнях. Встречи лидеров двух государств не проводились с 2002 года.

Ранее Песков объяснил вето России на работу ООН по санкциям против КНДР.