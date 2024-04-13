Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс рассказала о том, что резиденция главы британского кабмина «кишела блохами», когда она въезжала туда осенью 2022 года, по ее словам, это может быть связано с собакой ее предшественника на посту премьера Британии Бориса Джонсона. Соответствующие детали она раскрыла в своих мемуарах «Десять лет, чтобы спасти Запад», опубликованных газетой Daily Mail.

«Джонсоны забрали свою мебель с собой, поэтому государственная служба оборудовала наши новые помещения мебелью Джона Льюиса, изъятой в других правительственных учреждениях… Еще более неприятным было то, что это место кишело блохами. Некоторые утверждали, что виной всему собака Бориса и Кэрри Дилин, но убедительных доказательств не было. В любом случае, все помещение пришлось опрыскать средством от блох», — пишет Трасс.

Также экс-премьер пожаловалась на то, что в резиденции премьера «было очень шумно» из-за демонстрантов, разбивших лагерь у Уайтхолла, а также из-за часов на плац-параде конной гвардии, которые «отбивали каждые четверть часа».

До этого Трасс заявила, что США должны разрешить Украине применять любую тактику.

Ранее Захарова назвала заявление Трасс подстрекательством к терроризму.