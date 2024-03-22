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Захарова назвала заявление Трасс подстрекательством к терроризму

Захарова назвала заявление Трасс по оружию Украине подстрекательством к террору

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что призыв экс-премьера Британии Лиз Трасс позволить Украине использовать любое оружие и тактику против России является прямым подстрекательством к терроризму. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Это прямое подстрекательство к терроризму», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты, как крупнейший поставщик оружия и другой военной помощи Украине, должны разрешить Киеву использовать любую доступную тактику и вооружение против российской армии, заявила изданию Kyiv Post экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс. Она добавила, что недавно была в США, где принимала участие в конференции консервативных политиков. Трасс добавила, что никто в США не собирается оказывать поддержку России.

В январе российский дипломат Андрей Келин в интервью BBC News рассказал, что глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс покинула свой кабинет в ходе встречи с ним, которая проходила 24 февраля 2022 года.

Ранее юристы Швидлера объяснили санкции против него «давлением» на Лиз Трасс.

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