Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сложившаяся ситуация относительно финансирования нефтегазовой компанией Burisma Holdings террористических актов на территории России является абсолютно неприемлемой, речь идет о миллионах долларов для террористов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

«Ситуация абсолютно неприемлема. Речь идет о передаче нескольких миллионов долларов в распоряжение террористов на устранение неугодных политических и общественных деятелей, а также для нанесения экономического ущерба», — подчеркнула Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД, по информации Следственного комитета Российской Федерации, установлено, что на протяжении ряда лет через коммерческие организации, в том числе хорошо известную нефтегазовую компанию Burisma Holdings, которая активно осуществляет деятельность на Украине, «осуществлялось ресурсное обеспечение террористической деятельности в России».

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал убеждение, что семья президента США Джо Байдена является фактически спонсором совершенных в России террористических актов. По словам депутата, нефтегазовая компания Burisma Holdings имеет тесные связи с сыном Байдена Хантером. Поэтому отсюда следует, что семья главы США является фактически спонсором украинских террористов и террористических актов в России. Семья Байдена, сказал депутат, привыкла зарабатывать свои дивиденды на крови других людей.

Ранее в Белом доме назвали «нонсенсом» дело СК РФ о финансировании терроризма США.