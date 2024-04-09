В Белом доме назвали «нонсенсом» дело СК РФ о финансировании терроризма США

Возбужденное Следственным комитетом России уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран Североатлантического альянса является «нонсенсом». Об этом во время брифинга заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Вместе с тем он сказал, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) виновно в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное — это шум», — добавил Салливан.

9 апреля сообщалось, что СК РФ по обращению депутатов после теракта в «Крокусе» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.

Ведомство установило, что деньги, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовались для осуществления терактов на территории Российской Федерации.

До этого источник РИА Новости сообщил, что данные о том, что Соединенные Штаты якобы предупреждали Россию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле», не соответствуют действительности.

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