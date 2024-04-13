В Госдуме ответили на обвинение Японии в ядерной угрозе

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа ответил на обвинение Японии в адрес России в ядерной угрозе в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Его слова передает «Лента.ру».

»США на протяжении многих лет пытались всячески воздействовать на Японию, чтобы нигде не упоминалось, что в 1945 году это бомбили американцы. Все, что Токио сейчас заявляет, происходит на фоне попыток террористических атак на Запорожскую АЭС», — заявил депутат.

До этого заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей. Однако во время своего выступления японский дипломат не уточнила, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.

Чепа также заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) представляют серьезную проблему для Европы и для Украины.

«Об этом почему-то на этом фоне не говорят. Или это такая установка Госдепа, который пытается во всем обвинять Россию и строить из нее мирового агрессора для того, чтобы сейчас и в дальнейшем пытаться оправдывать свои действия», — добавил Чепа.

8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявления Японии по ядерной риторике России.