Захарова прокомментировала заявления Японии по ядерной риторике России

Заявления Японии насчет ядерной риторики России являются классическим примером фейковых новостей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят «Известия».

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — сказала Захарова.

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей. Однако во время своего выступления японский дипломат не уточнила, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.

До этого премьер Японии Фумио Кисида, выступая в конгрессе Соединенных Штатов, заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия», а также назвал Японию «верным союзником и стойким другом» США. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал высказывания Кисиды, назвав их «стыдом и позором».

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.