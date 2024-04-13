Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала заявления Японии по ядерной риторике России

Захарова сочла заявления Японии по ядерной риторике России примером фейк ньюс

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявления Японии насчет ядерной риторики России являются классическим примером фейковых новостей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят «Известия».

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — сказала Захарова.

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей. Однако во время своего выступления японский дипломат не уточнила, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.

До этого премьер Японии Фумио Кисида, выступая в конгрессе Соединенных Штатов, заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия», а также назвал Японию «верным союзником и стойким другом» США. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал высказывания Кисиды, назвав их «стыдом и позором».

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами