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Депутат связал теракты в России и атаки на Запорожскую АЭС

Депутат Карчаа: теракты в России и атаки на ЗАЭС являются звеньями одной цепи

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Alexander Ermochenko/Reuters

Теракты, обстрелы российской территории и атаки дронов на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию — это звенья одной преступной цепи. Об этом в интервью Аналитическому центру ТАСС заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.

По его мнению, организаторы террора пытаются запугать граждан России и посеять панику внутри страны.

«Бесчеловечное злодеяние в концертном зале «Крокус Сити Холл», варварские артиллерийские обстрелы и вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородской и Курской областях, атаки с применением беспилотников Энергодара и Запорожской АЭС являются звеньями одной преступной цепи», — считает Карчаа.

Также депутат подчеркнул, что последние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию — это терроризм на государственном уровне.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

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