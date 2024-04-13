Депутат связал теракты в России и атаки на Запорожскую АЭС

Теракты, обстрелы российской территории и атаки дронов на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию — это звенья одной преступной цепи. Об этом в интервью Аналитическому центру ТАСС заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.

По его мнению, организаторы террора пытаются запугать граждан России и посеять панику внутри страны.

«Бесчеловечное злодеяние в концертном зале «Крокус Сити Холл», варварские артиллерийские обстрелы и вылазки диверсионно-разведывательных групп в Белгородской и Курской областях, атаки с применением беспилотников Энергодара и Запорожской АЭС являются звеньями одной преступной цепи», — считает Карчаа.

Также депутат подчеркнул, что последние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию — это терроризм на государственном уровне.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.