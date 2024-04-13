Посол назвал новые санкции США сигналом Украине не идти на переговоры с Россией

Новыми санкциями против России Соединенные Штаты посылают сигнал Украине не соглашаться на переговоры с РФ. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», — отметил он.

Посол назвал «объявленные жесткие запреты на торговлю» российскими алюминием, медью и никелем «очередным неоправданным и политизированным шагом».

«Этот поступок — это не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — считает Антонов.

Дипломат обратил внимание, что США уже какое-то время назад свели закупки металлов из России к минимуму и заставили американские компании отказаться от выгодных контрактов с российскими поставщиками. Он отметил, что, возможно, нынешнее решение администрации США связано с предположением, что в самих Штатах цены не взлетят.

Накануне власти США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. Уточняется, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыты до 13 апреля 2024 года.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».