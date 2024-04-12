Недостаток в западной помощи Киеву и развитие коррупции на Украине ставят страну в наиболее слабое положение с начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

«Это оставляет Украину в самом слабом положении с первых недель войны», — говорится в сообщении издания.

Газета подчеркивает, что без продолжения западных поставок вооружения и финансовой помощи Киев «рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров». Кроме того, признается, что Москва имеет «очевидное преимущество» в каждом из упомянутых пунктов.

До этого сообщалось, что на Западе обсуждается возможность поражения Украины из-за ситуации на поле боя.

Тема возможного поражения украинской стороны в конфликте с Российской Федерацией вновь становится актуальной на Западе. Издание Le Figaro обращало внимание на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который утверждал, что Киев может проиграть без помощи Вашингтона.

Ранее экс-советник шефа Пентагона рассказал о фатальной ошибке Запада на Украине.