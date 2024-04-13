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В Боливии приговорили к 15 годам тюрьмы бывшего посла США

Экс-посла США в Боливии Рочу приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Кубы

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David Mercado/Reuters

Бывшего посла США в Аргентине и Боливии Мануэля Рочу отправили в тюрьму на 15 лет за шпионаж в пользу Кубы. Об этом сообщает Reuters.

Роча признал себя виновным по двум пунктам обвинения. После этого ему вынесли приговор.

По данным прокуратуры, 73-летний экс-дипломат секретно помогал правящей Коммунистической партии Кубы (КПК) — на протяжении 40-летней дипломатической службы, в том числе во время работы в Госдепартаменте США, собирал для нее информацию.

Reuters пишет, что на нескольких встречах в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР США, который работал под прикрытием и выдавал себя за представителя службы внешней разведки Кубы, Роча рассказывал о своей способности избегать разоблачения.

Роча работал в Госдепартаменте США в период с 1981 по 2002 год. Должность американского посла в Аргентине он занимал с 1997 по 2000 годы, после чего был назначен послом в Боливии и служил там до 2002 года.

Ранее стало известно, что арестованный в РФ за шпионаж кореец оказался миссионером.

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