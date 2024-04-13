В парламенте Крыма обосновали незаконность передачи Хрущевым Крыма Украине

Незаконность передачи Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) в 1954 году обоснована, осталось принять только судебное и политическое решения. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.

Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в состав УССР внесен в Государственную думу в марте 2024 года. В проекте говорится, что решение о присоединении полуострова к Советской Украине не имеет юридической силы, поскольку принято с нарушением конституций обеих советских республик.

По словам Константинова, рабочая группа при крымском парламенте обосновала незаконность передачи Крыма.

Парламентарий добавил, что лишение РСФСР Крымской области обернулось тяжелыми геополитическими последствиями, поэтому очень важно признать решение от 1954 года незаконным и преступным.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля того же года документ стал законом СССР, полуостров был передан Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.