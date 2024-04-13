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В Совфеде оценили условия Шольца для переговоров с Путиным

Пушков: условия Шольца для переговоров с Путиным не вписываются в реальность

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил условия, при которых состоятся переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези», — отметил Пушков.

Он обратил внимание, что немецкий политик говорит то, что отражает западную доктрину, но не вписывается в реальность. Пушков напомнил, что еще несколько лет назад подобные заявления можно было объяснить «западной самонадеянностью», но сейчас они не имеют даже прежней «хлипкой основы».

Член Совета Федерации добавил, что весь ход событий — как в экономике, так и в политике — противоречит тому, чего ожидает Шольц.

Накануне канцлер ФРГ назвал условие для переговоров с Путиным. он заявил в интервью немецкой газете Tageszeitung, что готов говорить с президентом РФ, когда в Кремле будут понимать необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.

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