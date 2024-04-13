Зампостпред Японии умолчала насчет того, кто разбомбил Хиросиму

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей — однако во время своего выступления японский дипломат не упомянула, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — заявила Сино.

Тем не менее, несмотря на утверждение о том, что трагедия Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться, Сино ни разу за время своего выступления не упомянула о том, что единственной страной, применившей ядерное оружие, являются Соединенные Штаты.

До этого американского конгрессмена, члена палаты представителей Тима Уолберга, который призвал разобраться на Украине и в секторе Газа как в Хиросиме, пригласили в Японию посетить города, которые подверглись ядерной бомбардировке, и забрать свои слова обратно.

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.