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Кадыров опроверг слухи о запрете российского гимна в Чечне

Кадыров назвал маразмом утверждения о запрете исполнения гимна России в Чечне

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Утверждения о запрете исполнения гимна России в Чечне являются маразмом и ложью СМИ. Об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Таким образом глава региона прокомментировал сообщения в СМИ о том, что из-за требования к музыкальным произведениям в Чечне, которые ограничивают темп от 80 до 116 ударов в минуту для исполнения артистами в регионе, гимн России (темп которого составляет 76 ударов в минуту) якобы подпадает под запрет.

Кадыров пояснил, что новый закон касается только национальной чеченской музыки.

«Обратите внимание на слова «национальной» и «чеченской». И обратите внимание на отсутствие  слова «запрет». Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей и т.п.), которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность» — пишет Кадыров.

Глава Чечни поблагодарил министра культуры республики Мусу Дадаева за ответственный подход к сохранению самобытности культуры региона.

До этого Рамзан Кадыров утвердил требования к темпу музыкальных произведений в Чечне.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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