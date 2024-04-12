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Лукашенко подарил российскому космонавту офицерский кортик

Лукашенко подарил космонавту Роскосмоса Олегу Новицкому офицерский кортик

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Роскосмос ТВ/YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил космонавту Роскосмоса Олегу Новицкому офицерский кортик в День космонавтики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Во время визита в Москву Лукашенко совместно с российским коллегой Владимиром Путиным встретился с космонавтами Новицким и Мариной Василевской.

«Союз МС-25» с гражданкой Белоруссии отправился к МКС 23 марта. 6 апреля Василевская, Новицкий и астронавт NASA Лорал О'Хара приземлились в Казахстане на борту корабля «Союз МС-24». Посадка произошла к юго-востоку от города Жезказган.

11 апреля Лукашенко на торжественной церемонии во Дворце Независимости вручил Василевской награду «Герой Беларуси», ставшей первой женщиной-космонавтом республики. Звание «Герой Беларуси» является высшей степенью отличия и присваивается только один раз за исключительные заслуги.

12 апреля Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России.

Ранее «Роскосмос» утвердил проект отечественной орбитальной станции с семью модулями.

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