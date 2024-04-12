Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Тегеран предупредил Вашингтон, что американские силы в регионе будут атакованы, если США вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на три американских источника.

»Иран передал сообщение администрации (президента США Джо. — «Газета.Ru») Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если США вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке», — сказано в сообщении.

Накануне постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что страна могла бы отказаться от ответных действий в отношении Израиля, который совершил удар по дипломатическим объектам исламской республики в Сирии.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Ранее в Израиле назвали Иран «империей зла».