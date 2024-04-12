Небензя призвал Запад помочь в поимке заказчиков теракта в «Крокусе»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад помочь в поимке и привлечении к ответственности заказчиков теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Он сделал это на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», которые все наши коллеги, также, как и теракт в «Крокус Сити Холле», недвусмысленно осудили», — сказал постпред.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не удастся сбить с толку следствие по теракту в «Крокусе» утверждениями про причастность «Исламского государства» (организация запрещена в России).

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по собравшимся зрителям. Кроме того, в помещениях концертного зала произошли взрывы и начался пожар.

Ранее Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».