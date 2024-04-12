Небензя заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

У России нет никаких сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По словам Небензи, следы террористического акта в «Крокусе» ведут в Киев.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ), подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Сообщалось также, что Следственный комитет (СК) России обнаружил связь обвиняемых в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что напавших на «Крокус» террористов кураторы должны были переправить на Украину.