Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Небензя: нет никаких сомнений в вовлеченности Украины в теракт в «Крокусе»

close
100%
John Minchillo/AP

У России нет никаких сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По словам Небензи, следы террористического акта в «Крокусе» ведут в Киев.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все делегации, которые участвовали в заседании Совета глав МИД (СМИД) стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ), подтвердили солидарность с Россией и ее народом в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Сообщалось также, что Следственный комитет (СК) России обнаружил связь обвиняемых в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что напавших на «Крокус» террористов кураторы должны были переправить на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами