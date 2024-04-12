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Посольство РФ оценило заявление главы МВД Эстонии о РПЦ

Посольство РФ назвало слова главы МВД Эстонии о РПЦ посягательством на веру

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Посольство России в Эстонии прокомментировало на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» РПЦ.

«Возмущены заявлением министра внутренних дел Эстонской республики Лаури Ляэнеметса, который накануне выступил с идеей предложить Рийгикогу признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористическим» объединением», — говорится в сообщении.

В дипломатической миссии отметили, что Ляэнеметс не скрывает своего намерения добиваться через суд запрета деятельности Эстонской православной церкви.

«Расцениваем это как посягательство на свободу вероисповедания и нарушение конституционных прав жителей Эстонии», — подчеркнули в российском посольстве.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал слова эстонского министра театром абсурда. По его словам, заявление министра внутренних дел Эстонии возвращает эту страну в темные времена религиозных войн и охоты на ведьм.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.

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