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В Совфеде ответили на призыв МВД Эстонии запретить РПЦ

Сенатор Климов: в случае запрета РПЦ в Эстонии пострадают местные жители

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Сенатор Андрей Климов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв МВД Эстонии признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией. По его словам, сегодня идет настоящая война против традиционных религий со стороны приверженцев неолиберальных ценностей.

«Именно они пытаются запретить тех, кто отстаивает традиционные ценности, лежащие в основе европейской цивилизации. Напомню, ЕС в свое время отказался от упоминания таковых в конституции. То есть началось это далеко не вчера», — отметил Климов.

Он добавил, что в случае запрета РПЦ в Эстонии, в первую очередь пострадают местные жители.

12 апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать РПЦ террористической организацией.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) при этом утверждает, что ЭПЦ не находится в прямом подчинении московской патриархии и не может нести ответственность за звучащие в России высказывания по поводу происходящего на Украине.

ERR пишет, что эстонская церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения Московского патриархата.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.

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