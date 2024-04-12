Миронов не согласился, что «Мы есть русские» — калька с лозунга Рейгана

Название нового движения «Мы есть русские» не имеет ничего общего с англоязычной грамматической конструкцией, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. До этого в сети усмотрели в этом названии кальку с We Аre Americans — речи 40-го президента США Рональда Рейгана, произнесенной им на инаугурации в 1981 году.

«Название общероссийской общественной организации «Мы есть русские» не имеет отношения ни к каким иностранным лозунгам и калькам. Эта фраза утверждает нашу уникальную, многогранную русскую идентичность, которую сегодня наши противники пытаются «отменить», размыть, вовсе стереть или принизить. На это мы говорим: не получится! Мы были, мы будем, и мы есть русские! Это наш твердый ответ всем противникам единого многонационального Русского мира», — сказал Миронов.

По его мнению, «Мы есть русские» — лучшее название для организации, которая должна «сплотить и поддержать всех русских по духу, ценностям, языку, культуре».

11 апреля в Москве прошел первый съезд общественного движения «Мы есть русские». Как пояснил один из учредителей движения Сергей Миронов, организация сыграет «заметную роль» в противостоянии «русофобской пропаганде», займется гуманитарной помощью участникам специальной военной операции (СВО) и новым территориям, поддержкой соотечественников за рубежом. По словам Миронова, он хотел создать такую организацию с 2014 года. Лидером движения стала эксперт по коммуникациям Светлана Кузнецова.

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести налог на роскошь.