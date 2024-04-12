Лукашенко рассказал о последствиях для Украины ударов по территории РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину о последствиях, если ВСУ продолжат атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Слова белорусского лидера передает РИА Новости.

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — сказал Лукашенко.

До этого Лукашенко во время визита в Москву заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО. По его словам, на Западе хотят и делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной». Также он заявил, что из-за границы «покрикивают» с призывом ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отметил, что Минск может ответить на это так, что «мало не покажется».

Также 12 апреля Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.