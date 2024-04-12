Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал о последствиях для Украины ударов по территории РФ

Лукашенко: если Украина будет забрасывать БПЛА в РФ, им вернется десятикратно

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Украину о последствиях, если ВСУ продолжат атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Слова белорусского лидера передает РИА Новости.

«Украинцы должны понимать, что, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере», — сказал Лукашенко.

До этого Лукашенко во время визита в Москву заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО. По его словам, на Западе хотят и делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной». Также он заявил, что из-за границы «покрикивают» с призывом ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отметил, что Минск может ответить на это так, что «мало не покажется».

Также 12 апреля Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами