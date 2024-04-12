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В ЕС озвучили новый способ ограничить поставки газа из РФ и Белоруссии

ЕК: реформа энергорынка ЕС позволит ограничить поставки газа из РФ и Белоруссии

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Reuters

Согласованный в четверг Европейским парламентом закон о реформе энергетического рынка Евросоюза позволит в том числе странам ЕС вводить ограничения на поставки газа из России и Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи, пишет РИА Новости.

«Одним из положений этого закона <...> является возможность для стран-членов вводить ограничение на доступ к газовым сетям российского и белорусского газа, включая трубопроводный или СПГ», — сказал он.

Представитель ЕК при этом указал, что подобные решения должны будут приниматься только после консультаций с другими странами Евросоюза.

До этого сообщалось, что в ЕС могут подать иск против Германии, которая не хочет отменять налог, мешающий отказу от поставок газа из России.

Речь идет о налоге на экспорт топлива из ФРГ, который страна ввела в 2022 году после приостановки поставок энергоносителя из РФ. Цель инициативы — покрыть расходы на закупку газа у других стран.

Ранее еврокомиссар призвала ЕС продолжить сокращать закупки российского газа.

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