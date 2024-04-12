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В Польше заявили о прогрессе по вопросу использования активов России

В Польше заявили, что ЕС приближается к согласию по использованию активов РФ

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Efrem Lukatsky/AP

Страны — члены Европейского союза (ЕС) близки к достижению договоренности об использовании доходов от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Мне кажется, что мы шаг за шагом приближаемся к принятию решения, которое в большей степени позволит использование российских средств, замороженных в банках [европейских стран]», — заявил Туск по итогам переговоров со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

12 апреля Соединенные Штаты предложили предоставить Киеву десятки млрд евро в долг под залог прибыли с российских замороженных активов, находящихся за рубежом.

До этого сообщалось, что инициатива спикера палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении помощи Киеву за счет активов России за рубежом не получила достаточной поддержки со стороны его однопартийцев- республиканцев.

9 апреля вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС и страны — члены «Большой семерки» (G7) не намерены размораживать российские активы до тех пор, пока РФ не выплатит репарации Украине.

Ранее в США предупредили об опасности конфискации российских активов.

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