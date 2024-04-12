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В Армении отказались связывать членство в ЕАЭС и ситуацию вокруг ОДКБ

В Армении заявили, что членство в ЕАЭС и ситуация в ОДКБ не взаимосвязаны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является эффективным, оно не связано с ситуацией вокруг ОДКБ. Об этом заявил член партии «Гражданский договор», замглавы постоянной парламентской комиссии по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акопян, передает 24News.

Акопян подчеркнул, что Армения не намерена предпринимать резких шагов, и не следует отождествлять один процесс с другим.

Политик напомнил, что Ереван представил причины замораживания отношений с ОДКБ, сделав политическое заявление.

Также Акопян отметил, что не видит причин не принимать участие в юбилейном саммите ЕАЭС, который состоится 8 мая в Москве. Кроме того, Армения председательствует в органах ЕАЭС и должна выполнять свои обязательства согласно уставу организации.

10 апреля премьер Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждает визит в Москву 8 мая на саммит ЕАЭС.

Ранее в МИД России раскритиковали переговоры Армении с ЕС и США.

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