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Лукашенко встретился с членами Совбеза РФ

Лукашенко по приглашению Путина встретился с членами Совбеза РФ

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по приглашению российского лидера Владимира Путина 11 апреля встретился с членами Совета безопасности России.

Об этом, как пишет БелТА, Лукашенко сказал журналистам в Кремле.

Лукашенко сообщил, что обсудил «различные вопросы» с отдельными членами российского Совбеза.

Президент Белоруссии 11 апреля прибыл в Кремль для встречи с Путиным. Отвечая на вопросы журналистов Лукашенко заявил, что в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

Также накануне прошли переговоры Путина и Лукашенко, они длились почти четыре часа. Лидеры Белоруссии и Российской Федерации планируют продолжить общение сегодня.

До этого Лукашенко заявлял, что ситуацию, которая сложилась на западных границах Белоруссии, можно считать тяжелой. По словам главы Белоруссии, его больше всего волнует политика польского руководства. Он отметил, что возникшая конфронтация вызывает недоумение.

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.

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