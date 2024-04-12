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Раскрыт резерв бюджета Оренбургской области для борьбы с паводками

Грачев: в бюджете Оренбуржья есть резерв в 10–11 млрд руб. для борьбы с паводками

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Резерв бюджета Оренбургской области, который можно перераспределить на ликвидацию последствий паводка в регионе, составляет 10-11 млрд руб. Об этом ТАСС сообщил спикер заксобрания региона Сергей Грачев.

«Сейчас есть пока 10-11 млрд рублей», — сказал он.

Сумма ущерба от масштабных паводков в области составляет более 40 млрд руб.

12 апреля депутаты регионального парламента приняли закон, предоставляющий правительству Оренбургской области возможность увеличивать расходы бюджета за счет остатков средств, которые образовались на начало финансового года. Принятие закона стало необходимостью для выплат пострадавшим от паводков жителям региона. Дальнейшее перераспределение средств из резерва бюджета будет согласовываться с Минфином России.

До этого первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин во время сессии заксобрания региона заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбуржье уже выплатили более 69 млн руб.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ назвали число жителей Оренбургской области, госпитализированных из-за паводка.

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